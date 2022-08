Calcio: Manchester United, ufficiale l'acquisto di Casemiro dal Real Madrid (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. - (Adnkronos) - Ora è ufficiale: Casemiro è un nuovo giocatore del Manchester United. Ad annunciarlo è lo stesso club inglese sul proprio sito ufficiale. Il trentenne brasiliano, che arriva dal Real Madrid, ha firmato un contratto di 4 anni con opzione per una quinta stagione. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. - (Adnkronos) - Ora èè un nuovo giocatore del. Ad annunciarlo è lo stesso club inglese sul proprio sito. Il trentenne brasiliano, che arriva dal, ha firmato un contratto di 4 anni con opzione per una quinta stagione.

