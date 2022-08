Calcio, Gabriele Gravina: “Euro 2032 in Italia un obiettivo. La Nazionale si ritroverà 10 giorni prima dei Mondiali” (Di lunedì 22 agosto 2022) Il Calcio Italiano, con preoccupazioni, delusioni e qualche cerotto di troppo, sta facendo ripartire i motori sotto diversi punti di vista. La Serie A è tornata e sta andando a concludere la sua seconda giornata ma, ovviamente, la delusione per la mancata qualificazione a Qatar 2022 presenta ancora le proprie macerie. Il Presidente della FederCalcio, Gabriele Gravina, prova a fare il punto della situazione a 360° sul pallone nostrano, con uno sguardo al futuro e, soprattutto, con una decisa dose di fiducia. La chiacchierata prende il via da un progetto ambizioso, ovvero gli Europei 2032 da organizzare in Italia. “Dal mio punto di vista mi auspico che il prossimo Governo la appoggi. La nostra candidatura era un impegno preso dal governo Draghi e si ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) Ilno, con preoccupazioni, delusioni e qualche cerotto di troppo, sta facendo ripartire i motori sotto diversi punti di vista. La Serie A è tornata e sta andando a concludere la sua seconda giornata ma, ovviamente, la delusione per la mancata qualificazione a Qatar 2022 presenta ancora le proprie macerie. Il Presidente della Feder, prova a fare il punto della situazione a 360° sul pallone nostrano, con uno sguardo al futuro e, soprattutto, con una decisa dose di fiducia. La chiacchierata prende il via da un progetto ambizioso, ovvero glipeida organizzare in. “Dal mio punto di vista mi auspico che il prossimo Governo la appoggi. La nostra candidatura era un impegno preso dal governo Draghi e si ...

