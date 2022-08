Calcio: Casemiro saluta il Real, 'sono felice perché so di aver dato tutto per questo club' (Di lunedì 22 agosto 2022) Madrid, 22 ago. - (Adnkronos) - "Quando vado a dormire sono sereno, perché so di aver dato tutto per questo club e di aver fatto il mio dovere". Esordisce così Casemiro nella conferenza stampa di addio il Real Madrid. Il centrocampista si prepara a lasciare la Spagna per trasferirsi al Manchester United, e tra la commozione dei presenti ha voluto salutare i Blancos. "Quando ho lasciato il San Paolo nel 2013 mi sono detto che avrei dato tutto per il Real, penso di esserci riuscito sia in allenamento che in partita". Il brasiliano poi spiega il motivo del suo addio: "È sempre difficile prendere decisioni così importanti. Dopo la finale ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Madrid, 22 ago. - (Adnkronos) - "Quando vado a dormiresereno,so dipere difatto il mio dovere". Esordisce cosìnella conferenza stampa di addio ilMadrid. Il centrocampista si prepara a lasciare la Spagna per trasferirsi al Manchester United, e tra la commozione dei presenti ha volutore i Blancos. "Quando ho lasciato il San Paolo nel 2013 midetto che avreiper il, penso di esserci riuscito sia in allenamento che in partita". Il brasiliano poi spiega il motivo del suo addio: "È sempre difficile prendere decisioni così importanti. Dopo la finale ...

tuttosport : #Casemiro saluta il #RealMadrid: in lacrime durante la conferenza stampa ?? - pc_947 : Xavi e Iniesta tra i centrocampisti più forti della storia del calcio. Lo stesso centrocampo del Barcellona ha vint… - STnews365 : L'addio di Casemiro commuove Ancelotti. Il centrocampista brasiliano ha lasciato il Real dopo tante stagioni da pro… - DerbyItalia : #Casemiro lascia il @realmadrid per il @ManUtd #Liga #ChampionsLeague #calcio - FFunesto : Tolto Kroos, che è un grandissimo/enorme cc ma non un fenomeno generazionale, secondo me , individualmente, Modric… -