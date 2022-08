Calcio: Atalanta, frattura del perone per Djimsiti (Di lunedì 22 agosto 2022) Bergamo, 22 ago. - (Adnkronos) - Brutto infortunio per Berat Djimsiti: il difensore centrale dell'Atalanta nella gara con il Milan ha rimediato una frattura composta del terzo medio del perone sinistro. Il calciatore ha già iniziato le cure stabilite nel programma di recupero. Lo rende noto il club orobico. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Bergamo, 22 ago. - (Adnkronos) - Brutto infortunio per Berat: il difensore centrale dell'nella gara con il Milan ha rimediato unacomposta del terzo medio delsinistro. Il calciatore ha già iniziato le cure stabilite nel programma di recupero. Lo rende noto il club orobico.

gippu1 : Come ha notato anche Tonali, il #Milan ha bisogno ancora di qualche giorno per uscire dalla sindrome un po' jovanot… - Gazzetta_it : Soppy su Calabria, rigore giusto per il Milan. Samp, che errore annullare il gol. I casi da #moviola - Gazzetta_it : Atalanta, per #Djimsiti frattura composta al perone rimediata nel contrasto con Origi - NicoZ_9 : @King_______G @DiMarzio @Atalanta_BC Perché se hai visto l’azione e capisci un po’ di calcio ti rendi conto che è u… - sneak4ndstyle : @DiMarzio @Atalanta_BC calcio d'angolo per i ladri -

Diretta/ Sampdoria Juventus streaming video: prima trasferta dei bianconeri (Serie A) ... apertosi per la Sampdoria con una sconfitta nel match contro l' Atalanta , alla luce di una ... DAZN (anche questa in abbonamento) che copre l'intera programmazione del massimo campionato di calcio ... Atalanta, brutto infortunio per Djimsiti: frattura del perone Il comunicato dell'Atalanta A confermare l'entità dell'infortunio di Djimsiti ci ha pensato l'Atalanta con una nota ufficiale sul suo sito internet: 'Atalanta B. C. informa che, in seguito al trauma ... Calcio Atalanta Tegola Djimsiti, frattura del perone: il comunicato Il calciatore albanese dovrà saltare diverse partite, ieri sera si è infortunato nel corso di Atalanta-Milan “Atalanta B.C. informa che, in seguito al trauma diretto riportato durante la gara di campi ... Domani amichevole a Zingonia, avversaria il Franciacorta Test amichevole domani alle 16:30, probabilmente per favorire chi ha avuto meno minuti in queste prime gare di campionato I tifosi nerazzurri in ferie e non partiti per montagne o località balneari po ... ... apertosi per la Sampdoria con una sconfitta nel match contro l', alla luce di una ... DAZN (anche questa in abbonamento) che copre l'intera programmazione del massimo campionato di...Il comunicato dell'A confermare l'entità dell'infortunio di Djimsiti ci ha pensato l'con una nota ufficiale sul suo sito internet: 'B. C. informa che, in seguito al trauma ... Le immagini di Atalanta-Milan nella FOTOGALLERY di CalcioAtalanta Il calciatore albanese dovrà saltare diverse partite, ieri sera si è infortunato nel corso di Atalanta-Milan “Atalanta B.C. informa che, in seguito al trauma diretto riportato durante la gara di campi ...Test amichevole domani alle 16:30, probabilmente per favorire chi ha avuto meno minuti in queste prime gare di campionato I tifosi nerazzurri in ferie e non partiti per montagne o località balneari po ...