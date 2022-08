Calcio: Atalanta; frattura al perone per Djimsiti (Di lunedì 22 agosto 2022) E' costato caro a Berat Djimsiti lo scontro di gioco fortuito con il milanista Divock Origi al 36' del secondo tempo della partita di campionato dell'Atalanta a Bergamo domenica sera. La società ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022) E' costato caro a Beratlo scontro di gioco fortuito con il milanista Divock Origi al 36' del secondo tempo della partita di campionato dell'a Bergamo domenica sera. La società ...

Atalanta, che guaio: per Djimsiti frattura composta al perone Il problema è stato causato dallo scontro di gioco con Origi nel finale di Atalanta - Milan: Djimsiti era riuscito ad anticipare l'attaccante, che nel movimento di calciare ha colpito l'avversario. L'...

Qui Verona, da domani in vendita i tagliandi per la sfida con l'Atalanta I tifosi dell'Atalanta potranno occupare il settore 'Curva Nord Ospiti' domenica alle ore 18,30 per la terza giornata di campionato Saranno in vendita da domani – martedì 23 agosto – e fino alle ore 1 ...

Le immagini di Atalanta-Milan nella FOTOGALLERY di CalcioAtalanta