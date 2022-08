Buoni spesa, 50 euro senza ISEE: ma solo in questo supermercato (Di lunedì 22 agosto 2022) Una nota e importante catena di supermercati ha messo in atto un concorso molto importante. Si da la possibilità di poter vincere dei Buoni spesa da 50 euro. Vediamo insieme come funziona il tutto. L’economia ha subito un durissimo colpo a seguito delle ultime vicende storiche. Sono tante le famiglie che hanno avuto sempre più difficoltà a fare, ad esempio, la spesa. Questa volta, un importante aiuto non arriva dallo Stato ma da una nota e importante catena di supermercati. Adobe StockI Buoni spesa possono essere un strumento davvero molto importante per le famiglie. In questo caso, ad attirare l’attenzione è stato un concorso dal nome “La tua opinione conta“. questo concorso è stato messo in atto dalla nota catena Lidl. Questa ... Leggi su chenews (Di lunedì 22 agosto 2022) Una nota e importante catena di supermercati ha messo in atto un concorso molto importante. Si da la possibilità di poter vincere deida 50. Vediamo insieme come funziona il tutto. L’economia ha subito un durissimo colpo a seguito delle ultime vicende storiche. Sono tante le famiglie che hanno avuto sempre più difficoltà a fare, ad esempio, la. Questa volta, un importante aiuto non arriva dallo Stato ma da una nota e importante catena di supermercati. Adobe StockIpossono essere un strumento davvero molto importante per le famiglie. Incaso, ad attirare l’attenzione è stato un concorso dal nome “La tua opinione conta“.concorso è stato messo in atto dalla nota catena Lidl. Questa ...

