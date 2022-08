Buoni e Cattivi, in Sardegna la Locanda dove il lavoro è strumento di riscatto (Di lunedì 22 agosto 2022) Il mondo del lavoro è in crisi da tempo. Tanti, troppi giovani faticano a trovare un impiego. Ma ci sono persone che incontrano più difficoltà di altri a trovare un posto di lavoro e uno stipendio: sono coloro che provengono da contesti di marginalità, che hanno dei trascorsi difficili, ragazzi con alle spalle situazioni familiari particolari e problematiche, che sono stati in riformatorio o hanno subito violenze, o anche ragazze madri. Per tutti loro che vivono situazioni di emarginazione, le possibilità che siano assunti sono molto scarse. A porre rimedio a questa difficile situazione e a venirgli incontro è stato Ugo Bressanello che nel 2005 rinunciò alla sua carriera nel mondo della finanza e delle telecomunicazioni, per dare vita, insieme a sua moglie Petra e a degli amici, la Onlus ‘Domus de Luna’. Gli obiettivi La fondazione senza fini di lucro ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 22 agosto 2022) Il mondo delè in crisi da tempo. Tanti, troppi giovani faticano a trovare un impiego. Ma ci sono persone che incontrano più difficoltà di altri a trovare un posto die uno stipendio: sono coloro che provengono da contesti di marginalità, che hanno dei trascorsi difficili, ragazzi con alle spalle situazioni familiari particolari e problematiche, che sono stati in riformatorio o hanno subito violenze, o anche ragazze madri. Per tutti loro che vivono situazioni di emarginazione, le possibilità che siano assunti sono molto scarse. A porre rimedio a questa difficile situazione e a venirgli incontro è stato Ugo Bressanello che nel 2005 rinunciò alla sua carriera nel mondo della finanza e delle telecomunicazioni, per dare vita, insieme a sua moglie Petra e a degli amici, la Onlus ‘Domus de Luna’. Gli obiettivi La fondazione senza fini di lucro ...

