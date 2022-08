Buon compleanno Rosa Fumetto | Giacomo Bonaventura…

(Di lunedì 22 agosto 2022) …Carla Guerci, Tiziano Treu, Dario di Vico, Cesare Ragazzi, Giada de Laurentiis, Marco Zambelli, Melissa Bartolini, Assunta Tartaglione, Simona Malpezzi, Marco Coledan, Riccardo Nuti, Gianluca Brambilla, Giuseppe Mascara, Marco Mancosu, Sara Loda, Federica Macrì, Federico Macheda, Michele Fornasier, Ruben Rampazzo… Oggi 22 agosto compiono gli anni: Carla Guerci, consigliere nazionale Pli; Aldo Scavarda, direttore fotografia; Attilio Gelli, ex calciatore; Giuseppe Ricuperati, storico; Italo Moscati, scrittore, sceneggiatore, regista; Francesco Musso, pugile; Luciano Righi, politico; Tiziano Treu, politico; Antonio Brancaccio, bobbista; Carlo Magri, imprenditore; Cesare Ragazzi, imprenditore; Guido de Martino, politico; Velio Carratoni, giornalista, critico musicale, scrittore; Sandro Saccucci, ex militare, politico; Dante Spinotti, direttore della fotografia; Rocco Brindisi, ...

Inter : Buon compleanno Toro ????????? #Lautaro #Compleanno #ForzaInter - OfficialASRoma : ??©??? Buon compleanno, Giuseppe Giannini! #ASRoma - Azzurri : ?? Buon compleanno a Giuseppe #Giannini che compie 58 anni! ???? 47 presenze e 6 gol in #Nazionale #Azzurri… - Esperan52875877 : @innocencepr Tantissimi auguri di buon compleanno ???????????????????????????????? - Cosma74 : Buon Compleanno Lauty ! #Toro -

Primonumero

a Te, che hai un'anima bianca come la neve, limpida come l'acqua e fresca e leggera come l'aria. Sei un dono della natura ...... ideata per ripercorrere le tappe principali della storia del museo, seguito da un suggestivo spettacolo di luci sull'acqua dal titolo "Museo! - Time Machine". "È stata un' esperienza ... Buon compleanno amore! Arisa ha pubblicato su Instagram una foto dove mostra tutta la sua sensualità, annunciando ai fan il suo nuovo traguardo.Arisa haricevuto gli auguri social per il suo compleanno di Vito Coppola: ecco cosa le ha dedicato l'ex ballerino di Ballando con le stelle ...