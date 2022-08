Bundesliga, giornata 3: Dortmund ko, dilaga il Bayern (Di lunedì 22 agosto 2022) Nella giornata 3 di Bundesliga il Bayern dilaga a Bochum ed è a punteggio pieno da solo, mentre Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen steccano in casa. Il Lipsia manca ancora la vittoria mentre proseguono il buon avvio di stagione Union Berlino, Gladbach e Mainz. Bundesliga, giornata 3: Bochum-Bayern 0-7, Dortmund-Werder 2-3, Leverkusen-Hoffenheim 0-3 Uno straripante Bayern Monaco passeggia a domicilio del Bochum, travolto 0-7 e ancora a secco di punti dopo tre giornate. Vantaggio di Sané al 4’ con una gran conclusione sotto l’incrocio al termine di una bella azione, al 25’ raddoppia l’ex juventino De Ligt svettando di testa da calcio d’angolo. Tris di Coman al 33’ approfittando di un errore della difesa, poi Manè ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 22 agosto 2022) Nella3 diila Bochum ed è a punteggio pieno da solo, mentre Borussiae Bayer Leverkusen steccano in casa. Il Lipsia manca ancora la vittoria mentre proseguono il buon avvio di stagione Union Berlino, Gladbach e Mainz.3: Bochum-0-7,-Werder 2-3, Leverkusen-Hoffenheim 0-3 Uno straripanteMonaco passeggia a domicilio del Bochum, travolto 0-7 e ancora a secco di punti dopo tre giornate. Vantaggio di Sané al 4’ con una gran conclusione sotto l’incrocio al termine di una bella azione, al 25’ raddoppia l’ex juventino De Ligt svettando di testa da calcio d’angolo. Tris di Coman al 33’ approfittando di un errore della difesa, poi Manè ...

