Briatore chiede allo Stato 12 milioni di euro: lo yacht Force Blue gli fu confiscato e messo all’asta (Di lunedì 22 agosto 2022) Una richiesta da 12 milioni di euro. E’ questa la somma che Flavio Briatore è pronto a chiedere allo Stato italiano come risarcimento danni per la messa all’asta del suo yacht Force Blue, dopo l’assoluzione nel terzo grado del processo per i reati fiscali di cui era Stato accusato. La somma richiesta da Briatore corrisponderebbe alla differenza tra il reale valore di mercato del suo superyacht e il prezzo di vendita all’asta, che lui ha già incassato. Per l’imprenditore la messa all’asta sarebbe stata in pratica una svendita per il 62 metri inteStato a una società offshore di chartering. Lo yacht Il ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 22 agosto 2022) Una richiesta da 12di. E’ questa la somma che Flavioè pronto areitaliano come risarcimento danni per la messadel suo, dopo l’assoluzione nel terzo grado del processo per i reati fiscali di cui eraaccusato. La somma richiesta dacorrisponderebbe alla differenza tra il reale valore di mercato del suo supere il prezzo di vendita, che lui ha già incassato. Per l’imprenditore la messasarebbe stata in pratica una svendita per il 62 metri intea una società offshore di chartering. LoIl ...

fanpage : Flavio Briatore ha già incassato i proventi della vendita dal tribunale, pari a poco più di 7 milioni di euro, ma o… - gselvaggia : RT @MediasetTgcom24: Briatore chiede allo Stato 12 milioni di euro di danni per la vendita all'asta dello yacht Force Blue #Briatore #Forc… - infoitinterno : Briatore chiede, per lo yacht Force Blue finito all’asta, altri 12 milioni allo Stato - infoitinterno : Briatore, yacht confiscato e finito all'asta/ Già risarcito chiede 12 milioni a Stato - infoitinterno : Briatore chiede allo Stato 12 milioni per il suo yacht -