Borsa: Milano peggiora ( - 2%), pesano Saipem e Unicredit (Di lunedì 22 agosto 2022) peggiora Piazza Affari dopo quasi un'ora e mezza di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo del 2% a 22.086 punti, in coda alle altre piazze europee. Si assesta sopra quota 228 punti il differenziale ...

Borsa: Milano peggiora (-2%), pesano Saipem e Unicredit. Sotto pressione anche Intesa, Iveco e Stellantis, tiene In… - Borsa: Europa frena, pesano Fed e gas, Milano -1,4%. Spread si assesta a 228 punti, greggio in calo, bene i metalli… - Non giriamoci sopra in borsa a Milano c'è già lo sprofondo nero Dopo un'ora e mezza quasi due punti di… - Borsa: Milano peggiora (-2%), pesano Saipem e Unicredit: Sotto pressione anche Intesa, Iveco e Stellantis, tiene In… - Borsa, avvio negativo per Milano: Ftse Mib -0,79%