Borsa | Europa debole | futures Usa negativi | Milano - 1 | 6%

Procedono in calo le principali borse europee a metà mattina, con Francoforte ( - 1,84%) che arretra più di Parigi ( - 1,65%), Milano ( - 1,6%), Madrid ( - 1,16%) e Londra ( - 0,6%). Negativi i ......crea le condizioni per portare a sviluppo ulteriori potenziali volumi di gas nella regione e rappresenta una delle azioni conseguite da Eni a supporto della fornitura di ulteriore gas all'. ...Procedono in calo le principali borse europee a metà mattina, con Francoforte (-1,84%) che arretra più di Parigi (-1,65%), Milano (-1,6%), Madrid (-1,16%) e Londra (-0,6%). Negativi i fututres Usa in ...Azioni Saipem in profondo rosso oggi a Milano: il titolo scambia con un ribasso pesante, che ha toccato anche -4%. Dalla società, però, è arrivata la notizia di una maggiore collaborazione con Osrl.