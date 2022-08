Borna virus, cosa c’è da sapere e come stanno davvero le cose sulla malattia che si contrae dai toporagni (Di lunedì 22 agosto 2022) Un altro virus circola in Germania (da anni), ma ad oggi non c’è nulla di allarmante. Diverse testate italiane hanno ripreso in maniera un po’ sbilenca, ingigantendola, una news apparsa nelle scorse settimane su alcune testate locali bavaresi. Si tratta della morte di un bambino dovuta al Borna virus e del ricovero ospedaliero di una donna nel cui sangue sono state riscontrate tracce del medesimo virus. Mettiamo intanto le mani avanti: non esiste alcun “focolaio” a Maitenbeth (Germania), il paese dove recentemente è morto il bimbo e dove è ricoverata la donna. I cosiddetti “40 casi” di infezione da Borna virus sono stati registrati, come segnala Suddeutsche.de, “negli ultimi anni”. Quindi ad ora si tratta di una casistica che va oltre lo sporadico. Il problema semmai è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Un altrocircola in Germania (da anni), ma ad oggi non c’è nulla di allarmante. Diverse testate italiane hanno ripreso in maniera un po’ sbilenca, ingigantendola, una news apparsa nelle scorse settimane su alcune testate locali bavaresi. Si tratta della morte di un bambino dovuta ale del ricovero ospedaliero di una donna nel cui sangue sono state riscontrate tracce del medesimo. Mettiamo intanto le mani avanti: non esiste alcun “focolaio” a Maitenbeth (Germania), il paese dove recentemente è morto il bimbo e dove è ricoverata la donna. I cosiddetti “40 casi” di infezione dasono stati registrati,segnala Suddeutsche.de, “negli ultimi anni”. Quindi ad ora si tratta di una casistica che va oltre lo sporadico. Il problema semmai è ...

