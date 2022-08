Biometano | approvato il nuovo regime di incentivi Dalla Ue in arrivo 1 | 7 mld

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 22 agosto 2022) La Commissione Europea haildi incentivazione per la produzione di. Il programma sarà finanziato attraverso il Pnrr con 1,7 miliardi di euro, per sostenere la costruzione di impianti di produzione disostenibile nuovi o riconvertiti da precedenti produzioni, in attuazione delle indicazioni europee riportati nel piano RePowerEu. L’approccio privilegia l’economia circolare e la riconversione riguarda in particolare la produzione di biogas connesso ad attività agricole. L’Aiuto prevede un contributo del 40% sull’investimento e una tariffa incentivante sulprodotto per 15 anni; l’accesso avverrà tramite aste che si svolgeranno dal 2022 al 2024. La misura rappresenta uno strumento qualificante per la decarbonizzazione di molti impieghi ...