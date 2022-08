Biden chiama gli alleati. Italia già fuori dai vertici internazionali? (Di lunedì 22 agosto 2022) Domenica il presidente statunitense Joe Biden ha avuto un colloquio con il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il primo ministro britannico Boris Johnson. I quattro “hanno affermato il loro continuo sostegno agli sforzi dell’Ucraina per difendersi dall’aggressione russa” e hanno discusso della situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhya, affrontando anche il tema della “necessità di evitare operazioni militari nei pressi dell’impianto” e l’importanza di una visita dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica “il prima possibile per accertare lo stato dei sistemi di sicurezza”. Lo ha reso noto la Casa Bianca con un comunicato. I quattro hanno anche parlato “dei negoziati in corso sul programma nucleare iraniano, della necessità di rafforzare il sostegno ai partner nella regione mediorientale e degli sforzi congiunti per ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 agosto 2022) Domenica il presidente statunitense Joeha avuto un colloquio con il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il primo ministro britannico Boris Johnson. I quattro “hanno affermato il loro continuo sostegno agli sforzi dell’Ucraina per difendersi dall’aggressione russa” e hanno discusso della situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhya, affrontando anche il tema della “necessità di evitare operazioni militari nei pressi dell’impianto” e l’importanza di una visita dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica “il prima possibile per accertare lo stato dei sistemi di sicurezza”. Lo ha reso noto la Casa Bianca con un comunicato. I quattro hanno anche parlato “dei negoziati in corso sul programma nucleare iraniano, della necessità di rafforzare il sostegno ai partner nella regione mediorientale e degli sforzi congiunti per ...

