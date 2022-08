Bellissima sorpresa per i tifosi del Napoli: lo farà Mertens stasera! (Di lunedì 22 agosto 2022) La notizia è arrivata all’improvviso, come un fulmine a ciel sereno. I tifosi del Napoli potranno infatti riabbracciare, almeno virtualmente, Dries Mertens. Come annunciato in anteprima da Pierluigi Pardo all’interno delle proprie storie su Instagram, Dries Mertens stasera sarà ospite a DAZN nel corso della trasmissione Supertele, dopo Sampdoria-Juventus. Mertens Salernitana (Getty Images)Non si sa ancora molto altro sulla sua partecipazione, ma sicuramente il Napoli sarà al centro della discussione. Il miglior marcatore della storia con la maglia azzurra ha lasciato in estate la squadra dopo la scadenza del suo contratto, ma le sue dichiarazioni di amore per la città di Napoli sono infinite. Tutti i tifosi azzurri non vedono l’ora di ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 22 agosto 2022) La notizia è arrivata all’improvviso, come un fulmine a ciel sereno. Idelpotranno infatti riabbracciare, almeno virtualmente, Dries. Come annunciato in anteprima da Pierluigi Pardo all’interno delle proprie storie su Instagram, Driesstasera sarà ospite a DAZN nel corso della trasmissione Supertele, dopo Sampdoria-Juventus.Salernitana (Getty Images)Non si sa ancora molto altro sulla sua partecipazione, ma sicuramente ilsarà al centro della discussione. Il miglior marcatore della storia con la maglia azzurra ha lasciato in estate la squadra dopo la scadenza del suo contratto, ma le sue dichiarazioni di amore per la città disono infinite. Tutti iazzurri non vedono l’ora di ...

