(Di lunedì 22 agosto 2022) L’amore ai tempi dei social.è ormai madre da diversi anni, ma, come fosse la prima volta, spesso decanta il suo amore per i. Prima Santiago, avuto dall’ex marito Stefano De Martino con cui si è riaccesa la fiamma dell’amore da poco, e Luna Marì, avuta dall’ex compagno Antonino Albanese. I due fratelli giocano spesso insieme e si scambiano abbracci e baci. Nell’ultimodella showgirl, infatti, ci sono diversi scatti dei bambini sul letto mentre sorridono e si abbracciano: «Che?» scrivesotto il. L’argentina, conduttrice di Tu si que vales e le Iene, spesso mostra ai follower iai quali dedica parole piene d’amore e spesso si ritrae mentre li bacia e abbraccia. In molte ...

xlouisteyes : amo guarda che su shein acquista anche belen rodriguez che oltre ad avere 'il tablet e l'iphone di ultima generazio… - zazoomblog : Belen Rodriguez il tenero post per i figli: «Che altro aggiungere?». La foto è dolcissima - #Belen #Rodriguez… - CheDonnait : La verità di #belen - ilpensologo : 'Belen Rodriguez rivela il sesso e il nome del bambino'. Ma quello che ha in grembo o il prossimo? #Cronaca… - infoitcultura : Andrea Iannone, chi è l'ex di Belen Rodriguez e presunto nuovo flirt di Elodie -

Lanostratv

L'amore ai tempi dei social.è ormai madre da diversi anni, ma, come fosse la prima volta, spesso decanta il suo amore per i figli. Prima Santiago, avuto dall'ex marito Stefano De Martino con cui si è riaccesa la ...Giornalista tatuata sul volto va in onda al tg: mai successo prima d'ora! Se l'ultima indiscrezione vedeprotagonista di una clamorosa novità, anche vedere al tv una giornalista ... Belen Rodriguez commette un errore: "Sono nera, questo succede quando..." L'amore ai tempi dei social. Belen Rodriguez è ormai madre da diversi anni, ma, come fosse la prima volta, spesso decanta il suo amore per i figli. Prima Santiago, ...Foto che riportano al tema dell’armonia familiare che c’è in casa Rodriguez: anche tra Belen e i suoi due fratelli, Cecilia e Jeremias. I bimbi, la piccola Luna Marì e Santiago, sono fratelli solo per ...