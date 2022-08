(Di lunedì 22 agosto 2022) Nuovi danni per il complesso dineldiche nell'agosto del 2020 sono stati oggetto di una gigantesca esplosione che ha devastato anche parte della città: per la terza volta in un ...

Il Sole 24 ORE

Nuovi danni per il complesso di silos nel porto diche nell'agosto del 2020 sono stati oggetto di una gigantesca esplosione che ha devastato anche parte della città: per la terza volta in un mese, degli incendi hanno danneggiato quel che resta ...La lunghezza, la larghezza e l'aspetto della nave è analogo a precedentidella nave ... la SV Konstantin ha attraccato in Siria", ha confermato all'AFP l'ambasciata ucraina a, "con a ... Beirut, le immagini del nuovo collasso del silos nel porto - Il Sole 24 ORE Beirut, 22 ago. (askanews) - Nuovi danni per il complesso di silos nel porto di Beirut che nell'agosto del 2020 sono stati oggetto di una ...Per le strade di Beirut, immagini di una disperazione accentuata da un'economia in caduta verticale e da una politica corrotta e divisa che promette cose che ...