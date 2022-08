Becciu | il cardinale reintegrato dal Papa nelle sue funzioni | ma il processo per il palazzo di Londra va avanti

(Di lunedì 22 agosto 2022) "Sabato mi ha telefonato il pontefice e sono molto emozionato per il suo gesto", ha detto il porporato sardo. Ma resta sul banco degli imputati per la truffa alle casse vaticane. E Bergoglio spinge per una sentenza rapida

UnioneSarda : Il Papa telefona a #Becciu: “Vieni al Concistoro”. Il cardinale di #Pattada reintegrato nelle funzioni - Agenzia_Ansa : Becciu: 'Sarò reintegrato nelle mie funzioni di cardinale' #ANSA - Giovann08571078 : Così il cardinale Angelo Becciu commenta la decisione di Papa Francesco di invitarlo alla riunione dei cardinali ch… - infoitinterno : «Il Papa mi ha invitato a Roma»: per il cardinale Becciu il segnale di un'imminente riabilitazione - infoitinterno : Becciu: 'Mi ha telefonato il Papa, sarò reintegrato cardinale' -

Angelosarà reintegrato nelle sue funzioni di, perse (ma mantenendo la carica) dopo gli scandali finanziari di cui era stato accusato, fra cui quello relativo all'acquisto di un palazzo a ...Ilsarà reintegrato nelle sue funzioni dopo gli scandali finanziari di cui era stato accusato L'articolo Ilreintegrato dal Papa nelle sue funzioni proviene da True ...L’appuntamento è il Concistoro che ci sarà sabato 27 agosto per la creazione di 20 nuovi cardinale. Su entrambi i casi è in corso un processo in Vaticano, in cui il cardinale… Leggi ...A Bolzano, nell’area della Salewa, in zona industriale, è stato installato il primo impianto di lavaggio bici completamente automatizzato in Italia. All’autolavaggio… ma in bici. Bastano 10 minuti per ...