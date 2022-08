Batterio Listeria nei wurstel Eurospin | ritirati dai supermercati Ecco il lotto a rischio

(Di lunedì 22 agosto 2022) Ildi produzione è il 1785417, il marchio dello stabilimento IT 04 M CE. Leggi anche > Scomparsa a 16 anni, il tragico epilogo: 'L'auto trovata in un lago'. Polizia sotto accusa Alla base del ...

CorriereCitta : Batterio Listeria nei wurstel Eurospin, scatta l’allarme: ecco i lotti a rischio, cosa fare - TerrinoniL : Batterio Listeria nei wurstel al formaggio di Eurospin: un lotto ritirato dal mercato. 'Va restituito al negozio' - tommyninus24 : Batterio Listeria nei wurstel al formaggio di Eurospin: un lotto ritirato dal mercato. 'Va restituito al negozio' - Ilmiodiabete : Gli investigatori in Florida hanno rintracciato un focolaio di listeria sul gelato. Graiki/Moment tramite Getty Ima… -

Polizia sotto accusa Alla base del richiamo c'è la rilevanza delMonocytogenes, che causa la listeriosi. 'è una famiglia di batteri composta da dieci specie - comunica l'...Cosa succede se ingeriamo cibi con il. Come proteggerci . Qual è il lotto a rischio microbiologico. Il Ministero della Salute, nella sua nota informativa, ha spiegato che il lotto ...La confezione di wurstel è stata ritirata dal mercato per la presenza del batterio Listeria Monocytogenes, che causa la listeriosi. La raccomandazione è quella di non consumare il prodotto e di ...Leggi anche > Scomparsa a 16 anni, il tragico epilogo: «L'auto trovata in un lago». Polizia sotto accusa Alla base del richiamo c'è la rilevanza del batterio Listeria Monocytogenes, che causa la ...