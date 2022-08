Basket | Qualificazioni Mondiali | Ucraina-Italia e Italia-Georgia Programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 agosto 2022) Tornano in campo leaidi Filippine, Indonesia e Giappone del 2023: lo fanno in date che, viste le circostanze, sono tutto fuorché un favore a chiunque sia coinvolto. Per quanto riguarda l’, siamo all’inizio della seconda fase. Prima di tutto, gli azzurri affronteranno l’in trasferta mercoledì 24, e sarà il neutro di Riga ad ospitare il confronto. Successivamente, il 27, gli uomini di Gianmarco Pozzecco sfideranno laa Brescia, non lontana da Milano, sede del girone continentale. Sono rimasti ad ora in 13 a disposizione del coach azzurro, che deve effettuare un ultimo taglio in vista della rassegna continentale.: Amedeo Della Valle lascia il ritiro dell’, a Pozzecco resta un ...