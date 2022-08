Basket: i convocati della Croazia per gli Europei 2022 (Di lunedì 22 agosto 2022) Per Damir Mulaomerovi?, ct della Croazia, il dado è tratto verso gli Europei 2022 di Basket. Il tecnico dei balcanici ha infatti diramato la lista dei 12 giocatori che disputeranno il massimo torneo continentale iniziando la loro avventura nel Girone C, quello che si disputerà a Milano, organizzato dall’Italia, e che comprenderà anche Grecia, Estonia, Ucraina e Gran Bretagna. Una formazione che probabilmente non riuscirà ad essere fra le migliori quattro in Europa ma che, come al solito, potrà creare grattacapi a tante formazioni vista la tecnica dei suoi piccoli e la stazza dei suoi lunghi. Da Krunoslav Simon, peraltro vecchia conoscenza del Basket italiano con l’Olimpia Milano, a Dario Saric, passando per il centro NBA Ivica Zubac e per le giocate di Bojan Bogdanovic e di Jaleen ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) Per Damir Mulaomerovi?, ct, il dado è tratto verso glidi. Il tecnico dei balcanici ha infatti diramato la lista dei 12 giocatori che disputeranno il massimo torneo continentale iniziando la loro avventura nel Girone C, quello che si disputerà a Milano, organizzato dall’Italia, e che comprenderà anche Grecia, Estonia, Ucraina e Gran Bretagna. Una formazione che probabilmente non riuscirà ad essere fra le migliori quattro in Europa ma che, come al solito, potrà creare grattacapi a tante formazioni vista la tecnica dei suoi piccoli e la stazza dei suoi lunghi. Da Krunoslav Simon, peraltro vecchia conoscenza delitaliano con l’Olimpia Milano, a Dario Saric, passando per il centro NBA Ivica Zubac e per le giocate di Bojan Bogdanovic e di Jaleen ...

