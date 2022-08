Barù e Jesica Selassiè, è arrivata la resa dei conti: fan impazziti (Di lunedì 22 agosto 2022) Barù non ha avuto pietà per i fan dei Jerù, facendo intuire che forse è arrivato al massimo della sopportazione. Ecco cosa è successo e cosa ha scritto. Come è noto, nei reality show i personaggi più seguiti dal pubblico sono spesso quelli che si innamorano. Capita quindi che i fan si affezionino non tanto L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 22 agosto 2022)non ha avuto pietà per i fan dei Jerù, facendo intuire che forse è arrivato al massimo della sopportazione. Ecco cosa è successo e cosa ha scritto. Come è noto, nei reality show i personaggi più seguiti dal pubblico sono spesso quelli che si innamorano. Capita quindi che i fan si affezionino non tanto L'articolo proviene da Inews24.it.

alessa1111111 : @Simona43276333 Conosci Jesica e Jessica non farebbe mai nulla contro Baru e sicuramente non via Social . -