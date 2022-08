Barù difende Jessica Selassiè dagli attacchi social? La risposta e le nuove precisazioni sul loro rapporto – VIDEO (Di lunedì 22 agosto 2022) Barù ha deciso di rispondere ad alcune domande dei follower, creando un po’ di malcontento nel fandom dei Jerù, creato per sostenerlo insieme a Jessica Selassiè quando si trovavano entrambi nella Casa del Grande Fratello Vip. Barù difende Jessica Selassiè dagli attacchi e fa delle precisazioni Tra le risposte date da Barù, una riguardava nemmeno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 22 agosto 2022)ha deciso di rispondere ad alcune domande dei follower, creando un po’ di malcontento nel fandom dei Jerù, creato per sostenerlo insieme aquando si trovavano entrambi nella Casa del Grande Fratello Vip.e fa delleTra le risposte date da, una riguardava nemmeno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Soleil Sorge, like contro Jessica Selassié/ Bufera su Twitter: 'Sta ancora rosicando' Jessica Selassié "sfida" Barù Gaetani con un suo progetto culinario/ "Ecco quando uscirà" C'è chi difende a spada tratta la Selassié: 'Jessica non è nel promo perché lei fa parlare di sé' Jessica Selassié si difende dagli attacchi: "Mi scrivono cattiverie assurde" e stando al portale The Pipol, che ha pubblicato alcune foto della principessa etiope e Barù