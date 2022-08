Bambina rapita fuori scuola, libera dopo nove anni: così è riuscita a scappare (Di lunedì 22 agosto 2022) Una ragazza ha vissuto gran parte della sua vita sotto sequestro. L’episodio risale a quando era solo una Bambina. Lei, però, non ha mollato ed è riuscita a sfuggire ai sequestratori in un certo modo. Si ritorna a parlare di un evento drammatico accaduto nel lontano gennaio del 2013. La storia riguarda una Bambina che fu adescata da una coppia fuori la sua scuola elementare. Un episodio che l’ha tenuta lontana dalla sua famiglia. Portando anni davvero tragici ai suoi cari. Fonte Foto Adobe stockLa vicenda è avvenuta quando una coppia ha minacciato con delle armi la Bambina di Mumbai. La scusa utilizzata è stata quella di offrire un gelato. La piccola ragazza è stata prima portata a Goa e successivamente nel Kamataka. Da quel momento, la sua famiglia ... Leggi su chenews (Di lunedì 22 agosto 2022) Una ragazza ha vissuto gran parte della sua vita sotto sequestro. L’episodio risale a quando era solo una. Lei, però, non ha mollato ed èa sfuggire ai sequestratori in un certo modo. Si ritorna a parlare di un evento drammatico accaduto nel lontano gennaio del 2013. La storia riguarda unache fu adescata da una coppiala suaelementare. Un episodio che l’ha tenuta lontana dalla sua famiglia. Portandodavvero tragici ai suoi cari. Fonte Foto Adobe stockLa vicenda è avvenuta quando una coppia ha minacciato con delle armi ladi Mumbai. La scusa utilizzata è stata quella di offrire un gelato. La piccola ragazza è stata prima portata a Goa e successivamente nel Kamataka. Da quel momento, la sua famiglia ...

