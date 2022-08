Balkan Ninnisi trama puntata 9 del 23 Agosto 2022

Leggi su mediaturkey

(Di lunedì 22 agosto 2022) Con l'arrivo di zia Güldaniye al palazzo, nessuno sarà più tranquillo. La zia Güldaniye, che ha elencato i candidati single per sposare i giovani, è determinata a provare ogni modo possibile per far sposare Ertan e Ay?en. Vedendo che Neriman è molto arrabbiato per questa situazione, Süleyman si rammarica di aver portato sua zia alla L'articolo proviene da MediaTurkey.