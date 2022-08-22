Balkan Ninnisi trama puntata 9 del 23 Agosto 2022 (Di lunedì 22 agosto 2022) Con l'arrivo di zia Güldaniye al palazzo, nessuno sarà più tranquillo. La zia Güldaniye, che ha elencato i candidati single per sposare i giovani, è determinata a provare ogni modo possibile per far sposare Ertan e Ay?en. Vedendo che Neriman è molto arrabbiato per questa situazione, Süleyman si rammarica di aver portato sua zia alla L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey
Balkan Ninnisi 9. bölüm fragmani yayinlandi! Balkan Ninnisi 9. bölüm fragmani izle! Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmani izle!Önemli isimlerin basrollerde oldugu Balkan Ninnisi dizisi heyecanla bekleniyor. Farkli bir senaryoya sahip olan Balkan Ninnisi dizisinin yeni bölümü ne zaman Balkan Ninnisi 9. fragmani yayinlandi mi
Balkan Ninnisi dizisine 2 yeni oyuncu dahil oldu15 yil sonra efsane proje "Elveda Rumeli"nin köyünde çekimi yapilan Balkan Ninnisi dizisine 2 yeni oyuncu dahil oldu. Dizinin basrollerinde ise erdal Özyagcilar, Özlem Türkad, Emre Bey, Merih Öztürk, ...
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