Balkan Ninnisi trama puntata 9 del 23 Agosto 2022

Önemli isimlerin basrollerde oldugu Balkan Ninnisi dizisi heyecanla bekleniyor. Farkli bir senaryoya sahip olan Balkan Ninnisi dizisinin yeni bölümü ne zaman Balkan Ninnisi 9. fragmani yayinlandi mi15 yil sonra efsane proje "Elveda Rumeli"nin köyünde çekimi yapilan Balkan Ninnisi dizisine 2 yeni oyuncu dahil oldu. Dizinin basrollerinde ise erdal Özyagcilar, Özlem Türkad, Emre Bey, Merih Öztürk, ...