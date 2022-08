Autunno a Trani fra le migliori località del mondo: lo consiglia il Washington Post Paesaggio, cultura ed enogastronomia (Di lunedì 22 agosto 2022) Tweet della Regione Puglia: Il Washington Post cita Trani fra le migliori destinazioni al mondo da vivere fra settembre e novembre. Paesaggio, cultura ed enogastronomia per una città, e una regione, buona per tutte le stagioni. L'articolo Autunno a Trani fra le migliori località del mondo: lo consiglia il Washington Post <small class="subtitle">Paesaggio, cultura ed enogastronomia</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 22 agosto 2022) Tweet della Regione Puglia: Ilcitafra ledestinazioni alda vivere fra settembre e novembre.edper una città, e una regione, buona per tutte le stagioni. L'articolofra ledel: loil ed proviene da Noi Notizie..

NoiNotizie : Autunno a Trani fra le migliori località del mondo: lo consiglia il Washington Post - luigi_pelerin : RT @TraniLiveIt: Trani citata in un articolo del Washington Post fra le mete da visitare in autunno - TraniLiveIt : Trani citata in un articolo del Washington Post fra le mete da visitare in autunno -