Autorità Energia | situazione “particolarmente grave” Riscrivere piano governo

"I processi del sistema energetico non sono brevi, sono medio-lunghi. Bisogna avere un'idea di cosa fare questo inverno, cosa fare nel prossimo triennio e nel prossimo decennio". Al momento "il governo Draghi ha già impegnato 30 miliardi di euro per alleviare gli aumenti" dei costi energetici "prevalentemente alle famiglie, ma sono rimaste scoperte le imprese. Con l'arrivo dell'autunno, oltre a garantire quei benefici che hanno alleviato la sofferenza dei consumatori domestici, dobbiamo pensare anche alle imprese. Occorrono nervi saldi, ci vuole un senso di responsabilità di tutte le forze politiche e del sistema nel suo insieme perché la situazione è particolarmente grave". Lo ha detto Stefano Saglia dell'Autorità di regolazione Energia, reti e ambiente, intervenendo al dibattito ...

