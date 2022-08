Attrai più clienti in target con il tuo e-commerce

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 22 agosto 2022) La maggior parte dei consumatori ad oggi effettua delle ricerche online prima di acquistare un prodotto, e in molti casi finisce per ordinarlo direttamente sul web. Quello delle vendite online è un mercato non solo estremamente interessante, ma anche in espansione e che nei prossimi anni rivelerà potenzialità ancora inespresse. È importante che tu sappia riconoscerle e mettere in atto delle strategie per ottimizzare il tuo business online, e per farlo hai bisogno di professionisti e professioniste del mondo digitale. Tra questi, un ruolo chiave è quello del o della consulente SEO per e, una figura che potrebbe fare la differenza nel modo in cui ti approcci agli affari sul web. Vediamo di cosa si occupa e cosa può fare per la tua azienda. Cosa fa un consulente SEO Per qualsiasi tipologia di sito web, la SEO è la chiave per raggiungere un buon posizionamento sui ...