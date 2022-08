Attentato Dugina, Putin: “Crimine vile e crudele” (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – L’omicidio di Darya Dugina è stato “un Crimine vile e crudele”. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, in un messaggio di condoglianze inviato alla famiglia della politologa uccisa sabato in un Attentato vicino a Mosca. Nel messaggio pubblicato sul canale Telegram del Cremlino, Putin ha affermato che “un Crimine vile e crudele ha interrotto la vita di Darya Dugina, una persona brillante e di talento con un vero cuore russo: gentile, amorevole, comprensiva e aperta”. “Giornalista, scienziata, filosofa, corrispondente di guerra, ha servito onestamente il popolo, la patria e ha dimostrato con i fatti cosa significa essere una patriota della Russia”, ha aggiunto il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – L’omicidio di Daryaè stato “un”. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir, in un messaggio di condoglianze inviato alla famiglia della politologa uccisa sabato in unvicino a Mosca. Nel messaggio pubblicato sul canale Telegram del Cremlino,ha affermato che “unha interrotto la vita di Darya, una persona brillante e di talento con un vero cuore russo: gentile, amorevole, comprensiva e aperta”. “Giornalista, scienziata, filosofa, corrispondente di guerra, ha servito onestamente il popolo, la patria e ha dimostrato con i fatti cosa significa essere una patriota della Russia”, ha aggiunto il ...

martaottaviani : Mini thread di aggiornamento 1/ L'attentato in cui ha perso la vita Darya #Dugina figlia di #Dugin sarebbe stato or… - alex_orlowski : Parrebbe che il motivo dell’attentato a Dugin e sua figlia Daria, sarebbe legato a dei fondi russi mai consegnati p… - alex_orlowski : FSB dichiara di aver già trovato i colpevoli dell'attentato a Daria Dugina. Non si è mai visto in Russia una indag… - BarioniGloria : RT @byoblu: L'Fsb, il servizio segreto russo, ha rivelato che a compiere l'attentato a Daria Dugina sarebbero stati i servizi speciali ucra… - sardo1951 : RT @LuigiAmbrosio: Daria #Dugina uccisa in un attentato ieri a Mosca, figlia dell'ideologo fascista russo Alexander #Dugin qualche giorno… -