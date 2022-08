Attentato a Mosca | Russia | servizi Ucraina dietro omicidio figlia di Dugin Kiev respinge accuse

(Di lunedì 22 agosto 2022) Ci sono più piste per individuare i responsabili dell'in cui è rimasta uccisa Darjaa. Ladell'ideologo nazionalista russo Aleksandrè morta sabato sera nella regione diper l'esplosione di un ordigno piazzato sulla vettura su cui stava viaggiando. Secondo diversi media russi, l'obiettivo dell'era il padre che avrebbe dovuto essere sull'auto, ma che all'ultimo ha cambiato programma. Per ilo di sicurezza federale russo (Fsb), ispeciali dell'sono responsabili dell'autobomba che ha causato la morte di Daryaa, ladel filosofo politico e analista russo Alexander, considerato vicino al presidente russo ...

ladyonorato : La figlia di Alexander #Dugin, #Darya, è rimasta uccisa in un attentato con una autobomba vicino a Mosca. Un chiaro… - Corriere : La figlia di Dugin, ideologo di Putin morta nell’esplosione della sua auto. Probabile attentato - Tg3web : Il significato dell'attentato a Mosca con l'uccisione della figlia di Alexander Dugin, l'ideologo di Putin. Ospite… - PolicyMaker_mag : La russa Darya #Dugin è morta in quello che sembra essere un attentato. L’obiettivo era il padre #Aleksandr, filoso… - KimfoxRoby : RT @Soffotcka: Natalia Vovk (Shaban) combattente battaglione Azov è l’assassina di Darya Dugina. Arrivata a Mosca con la figlia Vovk ha pre… -

Dopo l', eseguito con un'esplosione comandata a distanza di un ordigno nascosto nell'auto ...sabato mentre guidava una Toyota Land Cruiser su un'autostrada a circa 40 chilometri da. ...... nella periferia di. La donna è morta sul colpo. Domenica le autorità ucraine hanno negato ogni responsabilità nell'attacco. " L'Ucraina non ha niente a che vedere con l'in cui è ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Darya Dugina, figlia del noto politologo russo Aleksander Dugin, è stata uccisa in un attentato lo scorso 20 agosto mentre viaggiava in autostrada. La sua auto è esplosa alle porte di Mosca. La donna ...