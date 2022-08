Attentato a Mosca | Russia | servizi speciali ucraini dietro omicidio della figlia di Aleksandr Dugin Kiev respinge le accuse

ladyonorato : La figlia di Alexander #Dugin, #Darya, è rimasta uccisa in un attentato con una autobomba vicino a Mosca. Un chiaro… - Corriere : La figlia di Dugin, ideologo di Putin morta nell’esplosione della sua auto. Probabile attentato - Tg3web : Il significato dell'attentato a Mosca con l'uccisione della figlia di Alexander Dugin, l'ideologo di Putin. Ospite… - FabioFZ3 : RT @Soffotcka: Natalia Vovk (Shaban) combattente battaglione Azov è l’assassina di Darya Dugina. Arrivata a Mosca con la figlia Vovk ha pre… - VendutoCorrotto : RT @Soffotcka: Natalia Vovk (Shaban) combattente battaglione Azov è l’assassina di Darya Dugina. Arrivata a Mosca con la figlia Vovk ha pre… -

Dopo l', eseguito con un'esplosione comandata a distanza di un ordigno nascosto nell'auto ...sabato mentre guidava una Toyota Land Cruiser su un'autostrada a circa 40 chilometri da. ...E dopo l'esplosione via verso l'Estonia, Alexander Dugin sul luogo dell'alla figlia Darya - guarda MISSIONE QUASI COMPIUTA - Il vero obiettivo era Alxander Dugin, non la figlia. ...L'intelligence russa ha puntato il dito contro i servizi speciali di Kiev e indicato Natalya Vovk, ora fuggita in Estonia, come l'autrice ...La donna che avrebbe commesso l'attentato figlia Dugin, secondo i servizi russi, si chiama Natalya Vovk ed ora si trova in Estonia.