Atletico Madrid, scoppia la contestazione: Hermoso quasi a contatto coi tifosi

La sconfitta casalinga contro il Villarreal ha aperto la contestazione in casa Atletico Madrid. Una serata da incubo per i colchoneros, che non è finita al 90?. Dopo il triplice fischio finale, i panchinari hanno svolto alcuni esercizi fisici sul terreno del Wanda Metropolitano. I giocatori sono stati insulti dai tifosi presenti e solo l'intervento delle forze dell'ordine ha evitato il peggio. Come riportano i media locali, infatti, Mario Hermoso, difensore 27enne, è arrivato quasi a contatto con alcuni supporters presenti sugli spalti. Il compagno di squadra Kondogbia è subito intervenuto per fermarlo. Sul posto anche alcuni addetti alla sicurezza. Hermoso, approdato all'Atletico nel 2019, non è ancora sceso in campo in questa stagione.

