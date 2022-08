Atletica: Mei (Fidal), 'Jacobs nostro patrimonio, godiamo i risultati di Monaco' (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. - (Adnkronos) - “In chiusura di Campionato Europeo, a Monaco di Baviera, ho espresso chiaramente il mio pensiero sulla questione dell'utilizzo di Marcell Jacobs nella staffetta 4x100. Ribadisco oggi quel che ho già detto, a cominciare dal fatto che sul tema, molto probabilmente, è stato commesso qualche errore. Per quanto mi riguarda, io che non sono mai voluto entrare nel merito delle scelte di natura tecnica, mi riprometto, d'ora in avanti, pur continuando a non voler assolutamente interferire, di chiedere di essere informato. Se non altro, per mettere a disposizione la mia esperienza di atleta di vertice al fine di aggiungere, ove necessario, argomenti alla riflessione”. Lo dice il presidente della Fidal Stefano Mei in merito all'utilizzo del campione olimpico Marcell Jacobs nella staffetta 4x100 agli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. - (Adnkronos) - “In chiusura di Campionato Europeo, adi Baviera, ho espresso chiaramente il mio pensiero sulla questione dell'utilizzo di Marcellnella staffetta 4x100. Ribadisco oggi quel che ho già detto, a cominciare dal fatto che sul tema, molto probabilmente, è stato commesso qualche errore. Per quanto mi riguarda, io che non sono mai voluto entrare nel merito delle scelte di natura tecnica, mi riprometto, d'ora in avanti, pur continuando a non voler assolutamente interferire, di chiedere di essere informato. Se non altro, per mettere a disposizione la mia esperienza di atleta di vertice al fine di aggiungere, ove necessario, argomenti alla riflessione”. Lo dice il presidente dellaStefano Mei in merito all'utilizzo del campione olimpico Marcellnella staffetta 4x100 agli ...

Raindog2704 : RT @Eurosport_IT: La rinuncia di Jacobs a correre la staffetta 4x100 degli Europei continua a far discutere. Continua la polemica tra lo st… - ClaudiaBruno00 : RT @Eurosport_IT: La rinuncia di Jacobs a correre la staffetta 4x100 degli Europei continua a far discutere. Continua la polemica tra lo st… - infoitsport : Atletica, Stefano Mei: 'Crippa uomo copertina di questi europei' - Eurosport_IT : La rinuncia di Jacobs a correre la staffetta 4x100 degli Europei continua a far discutere. Continua la polemica tra… - sacco941 : @gippu1 Peccato solo per le controprestazioni di Stano e Vallortigara (caso a parte la iellata 4×100 maschile) altr… -