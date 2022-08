Atletica: Camossi 'Jacobs gestito male e non tutelato, tradita fiducia' (Di lunedì 22 agosto 2022) Il tecnico del bi - olimpionico: "Bisognava fermarlo, domani faremo un'altra risonanza" ROMA - Una mancanza di rispetto, e anche di fiducia. E' quanto lamenta su 'La Stampa' Paolo Camossi, tecnico di ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022) Il tecnico del bi - olimpionico: "Bisognava fermarlo, domani faremo un'altra risonanza" ROMA - Una mancanza di rispetto, e anche di. E' quanto lamenta su 'La Stampa' Paolo, tecnico di ...

