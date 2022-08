sportli26181512 : Atalantamania: Malinovskyi zittisce il Diavolo e si riprende la Dea!: Più che il primo big match del campionato, pi… -

Insomma, le alternative abbondano, anche senza. E in attesa di Ederson, altro acquisto già in plusvalenza, Demiral e Zappacosta accelerano il recupero: come Tonali, vogliono esserci nella ...Restano comunque eccedenze: Ilicic non ancora piazzato, quattro portieri con Carnesecchi in riabilitazione, quattro trequartisti tra Pasalic, Ederson, Koopmeiners e. E Freuler, ... Atalantamania: Malinovskyi zittisce il Diavolo e si riprende la Dea! Più che il primo big match del campionato, più che la gara d'esordio al Gewiss Stadium, ieri sera è stato il 'Milanovskyi'. Tutto è ruotato attorno all'uomo più chiacchierato del momento. Il pre-parti ...