Atalanta, per Djimsiti frattura composta del terzo medio del perone sinistro

Brutte notizie in casa Atalanta. Il club bergamasco ha appena annunciato, con un comunicato ufficiale, che il suo difensore, Berat Djimsiti, ha riportato una frattura composta del terzo medio del perone sinistro. La diagnosi emerge dagli accertamenti a cui si è sottoposto il calciatore. Djimsiti si è fatto male ieri, durante la gara contro il Milan. Il calciatore ha già iniziato le cure. "Atalanta B.C. informa che, in seguito al trauma diretto riportato durante la gara di campionato Atalanta-Milan, Berat Djimsiti è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali che hanno evidenziato una frattura composta del terzo medio del perone sinistro."

