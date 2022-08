Atalanta nuova? Più concreta, gioca da squadra, la difesa c’è (Di lunedì 22 agosto 2022) Bergamo. Un punto d’oro. L’Atalanta che si sta rinnovando costringe il Milan scudettato ad un faticoso pareggio: una Dea che gioca indossando più che l’abito da sera la tuta da operaia, magari un po’ anche snaturando le proprie abitudini di squadra garibaldina, che va sempre all’assalto. Diciamo la verità, che se l’Atalanta si fosse buttata avanti dai primi minuti, come ha fatto in altre occasioni, avrebbe incassato tre gol dai contropiedisti del Milan e il film sarebbe finito lì. Gasperini lo precisa chiaramente nel dopopartita: “Non sono legato solo a un tipo di calcio” e mentre ringrazia Pioli che sottolinea di aver incontrato “un avversario molto forte”, Gasp dribbla la questione scontro diretto che sosteneva l’allenatore avversario alla vigilia: “Noi non ci siamo mai tirati indietro, ma non chiedete a questa ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 agosto 2022) Bergamo. Un punto d’oro. L’che si sta rinnovando costringe il Milan scudettato ad un faticoso pareggio: una Dea cheindossando più che l’abito da sera la tuta da operaia, magari un po’ anche snaturando le proprie abitudini digaribaldina, che va sempre all’assalto. Diciamo la verità, che se l’si fosse buttata avanti dai primi minuti, come ha fatto in altre occasioni, avrebbe incassato tre gol dai contropiedisti del Milan e il film sarebbe finito lì. Gasperini lo precisa chiaramente nel dopopartita: “Non sono legato solo a un tipo di calcio” e mentre ringrazia Pioli che sottolinea di aver incontrato “un avversario molto forte”, Gasp dribbla la questione scontro diretto che sosteneva l’allenatore avversario alla vigilia: “Noi non ci siamo mai tirati indietro, ma non chiedete a questa ...

