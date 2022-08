Atalanta-Milan 1-1: Suma pensieroso dopo il pareggio (VIDEO) (Di lunedì 22 agosto 2022) Mauro Suma, noto commentatore e tifoso del Milan, accetta di buon grado il pareggio per 1-1 ottenuto sul campo dell’Atalanta. I rossoneri hanno ottenuto un punto su un campo molto difficile rispondendo nella ripresa con Bennacer al gol nel primo tempo firmato da Malinovsky. Il mercato può dare una mano negli ultimi giorni con qualche nuovo arrivo ma l’importante è essere consapevoli che quest’anno molte squadre si sono rinforzate. Per il momento la squadra di Pioli è ancora in una fase di transizione della sua stagione in attesa di capire chi è realmente, questo il pensiero del commentatore al termine del match. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) Mauro, noto commentatore e tifoso del, accetta di buon grado ilper 1-1 ottenuto sul campo dell’. I rossoneri hanno ottenuto un punto su un campo molto difficile rispondendo nella ripresa con Bennacer al gol nel primo tempo firmato da Malinovsky. Il mercato può dare una mano negli ultimi giorni con qualche nuovo arrivo ma l’importante è essere consapevoli che quest’anno molte squadre si sono rinforzate. Per il momento la squadra di Pioli è ancora in una fase di transizione della sua stagione in attesa di capire chi è realmente, questo il pensiero del commentatore al termine del match. SportFace.

