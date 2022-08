Atalanta-Milan 1-1, il film della partita del ‘Gewiss Stadium’ | VIDEO (Di lunedì 22 agosto 2022) 1-1 ieri sera al 'Gewiss Stadium' tra Atalanta e Milan: al gol di Ruslan Malinovskyi ha replicato nella ripresa Ismaël Bennacer. Ecco, dunque, le foto più belle della partita dei rossoneri di Stefano Pioli nel VIDEO della redazione di 'GazzettaTV' Leggi su pianetamilan (Di lunedì 22 agosto 2022) 1-1 ieri sera al 'Gewiss Stadium' tra: al gol di Ruslan Malinovskyi ha replicato nella ripresa Ismaël Bennacer. Ecco, dunque, le foto più belledei rossoneri di Stefano Pioli nelredazione di 'GazzettaTV'

acmilan : ?? Check out the stats post-Atalanta ?? - AntoVitiello : L'unico non disponibile per l'Atalanta è #Krunic che ha avuto un problema muscolare #Milan - PietroMazzara : Il gol di Ismael #Bennacer è il minimo sindacale per quanto visto sul campo a Bergamo dove il #Milan ha imposto il… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Pagelle #AtalantaMilan, i voti di @Gazzetta_it: #Rebic stavolta non fa bene - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan ht… - MaStep92__ : @AlexKensei77 @milan_corner Ti hanno tirato solo una volta, hai dormito, e ci hanno fatto gol. Il resto giocato sol… -