Atalanta, martedì amichevole coi dilettanti del Franciacorta: test a porte aperte (Di lunedì 22 agosto 2022) Fissato per martedì pomeriggio un test amichevole a Zingonia tra l’Atalanta e un club che milita in Serie D, lo Sporting Franciacorta. I nerazzurri, dopo il buon pareggio con il Milan, preparerà a partire da questa sfida contro i dilettanti il prossimo impegno in campionato, vale a dire la trasferta sul campo del Verona. Contro il Franciacorta si giocherà alle ore 16.30, incontro a porte aperte ma con capienza limitata fino a esaurimento posti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) Fissato perpomeriggio una Zingonia tra l’e un club che milita in Serie D, lo Sporting. I nerazzurri, dopo il buon pareggio con il Milan, preparerà a partire da questa sfida contro iil prossimo impegno in campionato, vale a dire la trasferta sul campo del Verona. Contro ilsi giocherà alle ore 16.30, incontro ama con capienza limitata fino a esaurimento posti. SportFace.

