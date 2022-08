Aston Villa | salta l'arrivo di Ismailia Sarr

Sky Sport

...30 Milan - Udinese 4 - 2 18:30 Sampdoria - Atalanta 0 - 2 20:45 Lecce - Inter 1 - 2 20:45 Monza - Torino 1 - 2 20:45 Monza - Torino CALCIO - PREMIER LEAGUE 13:30- Everton 2 - 1 16:00 ...Commenta per primo L'ha ufficializzato la cessione in prestito dell'attaccante burkinabé Bertrand Traoré all'Istanbul Basaksehir fino a giugno 2023. Crystal Palace-Aston Villa: video, gol e highlights Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...