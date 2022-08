Assegno Unico 2022, chi lo riceve il 22 agosto e chi il 25? Il calendario dei pagamenti (Di lunedì 22 agosto 2022) Assegno Unico e universale. L’Inps ha reso note due date per l’accredito: il 22 e il 25 agosto. Non si tratta però di data certa perché il pagamento del contributo dipende dal giorno nel quale è stata inoltrata la domanda e anche dal sistema automatizzato. A chi spetta l’Assegno Unico e universale il 22 e il 25 agosto In molti degli aventi diritto hanno già ricevuto nei giorni scorsi l’Assegno Unico e universale. Il 22 e il 25 agosto, invece, riceveranno l’Assegno Unico coloro che non ricevono il Reddito di cittadinanza e che vedono una di queste due date segnate sul fascicolo previdenziale del cittadino, vale a dire l’area riservata del sito INPS. All’inizio di agosto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 agosto 2022)e universale. L’Inps ha reso note due date per l’accredito: il 22 e il 25. Non si tratta però di data certa perché il pagamento del contributo dipende dal giorno nel quale è stata inoltrata la domanda e anche dal sistema automatizzato. A chi spetta l’e universale il 22 e il 25In molti degli aventi diritto hanno già ricevuto nei giorni scorsi l’e universale. Il 22 e il 25, invece,ranno l’coloro che non ricevono il Reddito di cittadinanza e che vedono una di queste due date segnate sul fascicolo previdenziale del cittadino, vale a dire l’area riservata del sito INPS. All’inizio di...

CorriereCitta : Assegno Unico 2022, chi lo riceve il 22 agosto e chi il 25? Il calendario dei pagamenti - contu_f : RT @elenabonetti: Nel 2019 abbiamo lanciato la proposta dell’assegno unico e universale. È il primo passo del #FamilyAct che oggi è realtà.… - telodogratis : Assegno unico, aumenti in vista: da quando e perchè - GCirinei : RT @LueTommaso: Devi votare il #terzopolo se vuoi continuare le politiche sulla famiglia come l’assegno unico universale ed il Family act - qui_finanza : Assegno unico, aumenti in vista: da quando e perchè -