Ascolti TV | Domenica 21 agosto 2022

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 22 agosto 2022) La Dama Velata Nella serata di ieri,21, su Rai1 la replica de La Dama Velata ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Ma che bella sorpresa ha raccolto davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 gli Europei di Atletica Leggera – Monacohanno interessato .000 spettatori (%). Su Italia1 Godzilla è scelto da .000 spettatori pari al %. Su Rai3 l’ultima puntata di Kilimangiaro Estate ha incollato .000 spettatori pari al %. Su Rete4 Controcorrente Speciale totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Miss Marple ha registrato .000 spettatori con il %. Su Italia’s Got Talent – Best Of segna .000 spettatori (%). Sul Nove Aldo, Giovanni e Giacomo – Abbiamo fatto 30… in replica è seguito da .000 spettatori (%). Access Prime Time Su Rai1 Techetechetè è ...