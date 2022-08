Ascolti TV 21 agosto | vittoria ‘ricorrente' a Reazione a Catena con i nuovi giovani campioni

(Di lunedì 22 agosto 2022) Come sono andati glitv di ieri 212022? Partiamo subito segnalando qualcosa di interessante e di nuovo all'interno del game show più visto della stagione estiva:. Non solo Marco Liorni ha ottenuto dei grandi consensi, ma ha ancora accolto in studio deiche sono subito entrati nella storia del programma di Rai 1! Glitv di ieri 21premiano La dama velata Nel Prime Time di ieri 21, Rai 1 ha intrattenuto 1.86 milioni di spettatori attraverso ‘La dama velata'. La fiction con Miriam Leone ha anche ottenuto uno share pari al 15%. Canale 5 ha controbattuto con il film ‘Ma che bella sorpresa', visto da 1.62 milioni di utenti e uno share medio del 12.3%. Restano ancora ...

zazoomblog : Ascolti TV: dati Auditel di ieri domenica 21 agosto 2022 - #Ascolti #Auditel #domenica #agosto - radioromait : Ascolti Tv di ieri 21 agosto 2022: Access Prime Time e Preserale - Affaritaliani : Ascolti TV ieri 21 agosto 2022: vince La dama velata, bene Controcorrente - Nic_dls00 : ASCOLTI TV 21 AGOSTO 2022 #AscoltiTv ?? - Raiofficialnews : #AscoltiTv di domenica #21agosto ?? -

tv domenica 212022: dati prime time Rai Uno " La dama velata ha avuto l'attenzione di 1.863.000 telespettatori con il 15% di share; Canale 5 " Ma che bella sorpresa ha raccolto 1.624.del 212022 in prima serata su Rai1 la replica della fiction La Dama Velata è stata seguita da una media di 1.863.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale5 il film Ma che bella ...Continua su Rai Uno il successo delle repliche della fiction con protagonista l'attrice siciliana, ex Miss Italia, Miriam Leone ...Quando esce House of the Dragon doppiato in italiano La tanto ricercata serie, in Italia dal 22 agosto 2022. E' ovvio che sia molto attesa ...