Arriva la serie tv più costosa di sempre: ecco la classifica (Di lunedì 22 agosto 2022) Quasi 20 milioni di dollari. È il costo per la realizzazione di ogni episodio della prima stagione di "House of the Dragon", l'atteso prequel di "Game of Thrones", uscito in Italia il 22 agosto. La nuova serie HBO, tratta dal romanzo "Fuoco e sangue" di George R.R. Martin, è ambientata 200 anni prima degli eventi raccontati ne "Il Trono di Spade" e rivela le vicende della Casa dei Targaryen, famiglia protagonista anche della serie madre. La spesa per ogni puntata supera – attenzione attenzione – di ben 5 milioni il budget investito per realizzare un episodio dell'ottava e ultima stagione di "Game of Thrones". Una crescita costante, sia negli investimenti che nel successo tra il pubblico. Ciononostante, l'aumento dei costi è alquanto contenuto se paragonato a altre serie tv fantasy della concorrenza.

