“Arrestata” Giovanni | falciato e ucciso a 15 anni sulla pista ciclabile | la terribile scoperta dei carabinieri

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 agosto 2022) Prende una piega che nessuno avrebbe mai voluto. Si aggrava, e di molto, la situazione della soldatessa che ha travolto eZanier. Parliamo del ragazzodi Porcia (Pordenone).aveva appena 15e per lui, dopo lo schianto, non c’è stato più nulla da fare. Ora emerge che la ventenne statunitense responsabile dell’incidente, era ubriaca. L’alcoltest ha dato esito positivo: il tasso alcolemico nel sangue era pari a 2,09 grammi per litro, in pratica 4 volte il limite consentito. A renderlo noto è l’Ansa da fonti investigative. Per la giovane militare ora le cose si mettono male. Naturalmentescorta della perizia dei ...