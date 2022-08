Apple, dipendenti contro ritorno in presenza: “Con smart working più felici e produttivi” (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Un gruppo di dipendenti di Apple ha lanciato una petizione contro il recente ordine che prevede che dal prossimo settembre il ritorno al lavoro in presenza per tre giorni alla settimana. Un piano, sostengono i dipendenti riuniti nel gruppo ‘Apple Together’, che non tiene conto del fatto che questi due anni e mezzo di lavoro da remoto imposto dalla pandemia hanno dimostrato che i lavoratori sono “più felici e produttivi” lontani dall’ufficio. “Per gli ultimi due anni e mezzo, i dipendenti di Apple hanno svolto un lavoro eccezionale, flessibile – si legge nella petizione – ma la leadership di Apple recentemente ha annunciato che richiede un generale rientro in ufficio a ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Un gruppo didiha lanciato una petizioneil recente ordine che prevede che dal prossimo settembre ilal lavoro inper tre giorni alla settimana. Un piano, sostengono iriuniti nel gruppo ‘Together’, che non tiene conto del fatto che questi due anni e mezzo di lavoro da remoto imposto dalla pandemia hanno dimostrato che i lavoratori sono “più” lontani dall’ufficio. “Per gli ultimi due anni e mezzo, idihanno svolto un lavoro eccezionale, flessibile – si legge nella petizione – ma la leadership direcentemente ha annunciato che richiede un generale rientro in ufficio a ...

TW_Bruce_Wayne : Apple, dipendenti contro ritorno in presenza: 'Da remoto più felici e produttivi' - - vivereitalia : Apple, dipendenti contro ritorno in presenza: 'Da remoto più felici e produttivi' - fisco24_info : Apple, dipendenti contro ritorno in presenza: 'Da remoto più felici e produttivi': (Adnkronos) - Petizione online c… - italiaserait : Apple, dipendenti contro ritorno in presenza: “Da remoto più felici e produttivi” - ledicoladelsud : Apple, dipendenti contro ritorno in presenza: “Da remoto più felici e produttivi” -