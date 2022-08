Antony al Manchester United, follia da 90 milioni (Di lunedì 22 agosto 2022) Il Manchester United non si ferma più. Dopo aver convinto Cristiano Ronaldo (37) a rimanere dov'è e aver acquistato Casemiro (30), i Red Devils si preparano ad accogliere in tempi brevissimi il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 22 agosto 2022) Ilnon si ferma più. Dopo aver convinto Cristiano Ronaldo (37) a rimanere dov'è e aver acquistato Casemiro (30), i Red Devils si preparano ad accogliere in tempi brevissimi il ...

DavideMazza10 : @Meeeeeeeeky E se sganciano i 150mln di clausola? Ok, è tanto, ma il Manchester prende Antony a 100... - il_prof_13 : @MVilaAcademy Letteralmente ogni calciatore che adoro e transita per Manchester sponda United. Peggior club al mon… - arthuraab12 : Casemiro e Antony no Manchester United ?? - frogblau : @iINSIDER_ Acquisto formidabile, però penso che Antony si vada a rovinare in una squadra come il Manchester United. - LeBombeDiVlad : ?????????????? #ManchesterUnited, continua il pressing per #Antony ?? L'#Ajax chiede cento milioni, si cerca una soluzione… -