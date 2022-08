Antonio Ricci | svelato il suo patrimonio record | quanto guadagna il ‘papà’ di Striscia la Notizia

(Di lunedì 22 agosto 2022) Clamorose informazioni sono uscite fuori su, il creatore dila. In particolare, è stato riferitoe sono emerse cifre stellari in riferimento al suo. Non parliamo ovviamente di dichiarazioni ufficiali fatte dal diretto interessato, ma Il Tempo è riuscito a stabilire con esattezza i suoi incassi. Sicuramente in tanti pensavano che avesse tanta ricchezza, ma leggere questi numeri ha indubbiamente lasciato a bocca aperta il pubblico.dilaha davvero molti soldi, stando aè stato possibile leggere.e ilesatto è ...

zazoomblog : Striscia la Notizia quanto guadagna Antonio Ricci? - #Striscia #Notizia #quanto #guadagna - zazoomblog : Striscia la Notizia quanto guadagna Antonio Ricci? - #Striscia #Notizia #quanto #guadagna - Novella_2000 : Vi siete mai chiesti quanto guadagna Antonio Ricci? Rivelata la cifra che vi lascerà a bocca aperta - zazoomblog : Striscia la Notizia ecco quanto guadagna Antonio Ricci - #Striscia #Notizia #quanto #guadagna - CorriereCitta : Striscia la Notizia, ecco quanto guadagna Antonio Ricci -

, uno fra gli autori televisivi più celebri della storia della televisione italiana, se la passa davvero molto bene. Il creatore di trasmissioni iconiche del palinsesto Mediaset come ...La popolarità, per Ludovica, arriva grazie adche la volle come velina di Striscia la Notizia oltreché come co - conduttrice di alcune edizioni di Paperissima Sprint. Prima di legarsi ...Vi siete mai chiesti quanto guadagna Antonio Ricci, autore televisivo e creatore di Striscia la Notizia Ecco la risposta.Il Tempo ha fatto i conti in tasca al creatore di alcune fra le trasmissioni più celebri del palinsesto di Mediaset, ecco i suoi impressionanti numeri ...